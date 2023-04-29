Antalya'da deniz sezonu açıldı

Hava sıcaklığının 23 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da deniz sezonu açıldı

(İHA) Üç gündür kapalı ve aralıklarla yağışlı havanın etkili olduğu turizm kenti Antalya'da, bugün güneşli bir hava hakim sürüyor.

23 derecelik hava sıcaklığını ve hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

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Sahile gelenlerden bazıları Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken bazı vatandaşlar ise güneşlenip, kitap okudu. Rus turistler ise çocuklarıyla denizin tadını çıkardı.

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Yakıcı bir havanın etkili olduğu kentte, ağaç gölgeleri ve parklarda vakit geçirenler kadar, çocuklarıyla uçurtma uçurmaya çalışan ailelerde görüldü.

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Kürek sörfü yapan bir kişi ise renkli görüntüler oluşturdu. Sahilde denize giren ve vakit geçirenler dron ile de görüntülendi.

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