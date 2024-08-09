Antalya'da deprem

Akdeniz'de saat 10.38 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleşen deprem, 11.76 kilometre derinlikte kaydedildi.

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 10.38'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 5.0 kilometre olarak açıkladı.

KAŞ, ANTALYA

Antalya ilinin en batısında yer alan turistik ilçe olan Kaş, Antalya il merkezine 189 km mesafede yer alır. Kaş'ın sahil uzunluğu 70 km civarındadır.