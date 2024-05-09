Antalya'da düzenlenen Trans Güzellik Yarışması tartışma konusu oldu

Antalya'da düzenlenen Trans Güzellik Yarışması, farklı görüşleri beraberinde getirerek tartışmalara neden oldu. Bir kesim, etkinliği doğru bulmadıklarını ve bu tür yarışmaların toplumda olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtirken, diğer kesim ise herkesin hak ve özgürlüklere sahip olduğunu ve bunlara saygı duyulması gerektiğini savundu. Bu farklı görüşler sosyal medyada da yankı uyandırdı. Yarışmaya ait görüntüler, özellikle yarışmacıların performansları ve etkinlik alanındaki atmosfer nedeniyle geniş kitleler tarafından izlendi ve tartışıldı.