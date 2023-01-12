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Bir ilçede eğitime 1 günlük ara

Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Korkuteli ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:55
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Antalya'da eğitime bir günlük ara

Bir ilçede eğitime 1 günlük ara
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Konuya ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kuvvetli kar yağışının 12 Ocak Perşembe (bugün) öğleden sonra ve yarın (13 Ocak Cuma) etkisini göstereceği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına Korkuteli ilçesindeki tüm okullarda ve taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

Diğer taraftan Korkuteli-Söğütçük kara yolu kar yağışı sonrası meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

 

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