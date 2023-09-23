Antalya'da eylül ayının sonunda yaz havası: Sıcaklık 40 dereceyi gördü

Antalya’da hava sıcaklığı ani bir artışla 40 dereceyi buldu. Sıcak havayla birlikte kent sakinleri ile turistler sahillere akın etti.

Antalya'da eylül ayının sonunda yaz havası: Sıcaklık 40 dereceyi gördü

Eylül ayının sonuna gelinirken turizm kenti Antalya’da hava sıcaklıkları aniden arttı. Kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaşırken, nem oranı yüzde 12, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Hafta sonunda yaz ayını aratmayan hava şartları, kent sakinleri ile turistleri sahillere akın ettirdi.

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"BU MEVSİMDE BU SICAKLIĞI DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE BULAMAZSINIZ"

Kimileri denize girip serinlerken, kimileri de güneşlenmeyi ve gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.
Sahilde deniz keyfi yapan Atilla Burak, "Eylül ayında tatile geldik, hava ve deniz halen sıcak. Öğle saatlerinde kavurucu sıcaklık vardı, denize girmek zorunda kaldık. Bu mevsimde bu sıcaklığı dünyanın hiç bir yerinde bulamazsınız. Herkese tavsiye ederim” dedi. Andaç Öztürk de, "Antalya'nın en güzel zamanları bu zamanlar. Hava hala sıcak, deniz de kalabalık" diye konuştu.

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