Antalya'da feci kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da feci kaza

Antalya'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Feci kaza

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Fethiye karayolu Mamatlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Antalya'dan Denizli yönüne seyir halinde olan B.D. idaresindeki 06 BAH 371 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve Y.K. yönetimindeki 42 AGB 224 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, 42 AGB 224 plakalı aracın sürücüsü Y.K. olay yerinde hayatını kaybetti. 06 BAH 371 plakalı aracın sürücüsü B.D. ile araçta yolcu olarak bulunan F.S., S.T. ve Y.B. isimli kişiler ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine intikal eden ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine nakledildi.

Hayatını kaybeden Y.K.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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