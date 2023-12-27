Antalya’da feci ölüm. Alman turist fotoğraf çekerken yere çakıldı

Kaynak: İHA
Antalya’da feci ölüm. Alman turist fotoğraf çekerken yere çakıldı
Alman turist, Antalya’da Köprülü Kanyon’da fotoğraf çekerken dengesini kaybetti. 50 metrelik kanyondan aşağı düşen turist yaşamını yitirdi.

Olay Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Verilen bilgiye göre, Ilıca-Kumköy Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde tatil yapan Tho Willienborg, Karabük Mahallesi’nde bulunan Köprülü Kanyon’a gezmek için gitti. Alman turist, kanyonda fotoğraf çekerken dengesini kaybetti ve 50 ila 55 metreden aşağı düştü.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alman turistin hayatını kaybettiğini iletti. Turistin cansız bedeni, jandarma tarafından çıkarıldı ve Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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