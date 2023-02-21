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Süpermen Türkiye'ye geliyor. Antalya'da film çekecekler

Ünlü yönetmen Guy Ritchie’in Henry Cavill’in başrolünde yer aldığı ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare'ın Antalya’daki çekimlerinde depremlerden dolayı program değişikliği yok. Ritchie, ön hazırlık ekibini Antalya’ya göndererek çekim hazırlıklarına başladı

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:58
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Antalya'da film çekecekler. Süpermen rolü ile tanınan Henry Cavill Türkiye'ye geliyor

Süpermen Türkiye'ye geliyor. Antalya'da film çekecekler
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Guy Ritchie, Jason Statham ile Hugh Grant’ın başrollerinde olduğu ‘Servet Operasyonu’nun bir bölümünü 2021’de Antalya’da çekmişti. Ritchie, yeni filmi ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare'ında bir bölümünü Antalya’da çekecek.

Süpermen’ rolüyle tanınan Henry Cavill’in yanı sıra Eiza González ile Henry Golding’in başrollerini paylaşacağı filmin Antalya’daki çekimlerinin meydana gelen depremlerden dolayı iptal edilip edilmediği merak konusu oldu. Zira, filmin çekimlerine 13 Şubat'ta başlanması gerekiyordu.

Guy Ritchie, yeni filminin Antalya’daki çekim programında bir değişiklik yapmadı. Ön hazırlık ekibini Antalya’ya gönderen Ritchie, buradaki hazırlıkların tamamlanmasından sonra çekim ekibi ve oyuncularla birlikte Türkiye’ye gelerek sete girecek. Ekibin Antalya'ya gelmesinin gecikme nedeni depremler değil, filmin ABD'deki çekimlerinin uzamasından kaynaklandı.

Guy Ritchie, ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare'ın ABD'deki setinde görülüyor.

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