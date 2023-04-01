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'Süpermen' Henry Cavill'dan set pozları. Yeni filmi için Antalya'da

Guy Ritchie'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir casusluk hikayesini anlatacağı yeni filmin başrolünde yer alan ve Superman karakteriyle akıllarda yer eden Henry Cavill'ın Antalya'daki setten görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 15:37
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Yeni filmi için Antalya'da! 'Süpermen' Henry Cavill'dan set pozları

'Süpermen' Henry Cavill'dan set pozları. Yeni filmi için Antalya'da
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Son olarak Servet Operasyonu, İntikam Vakti ve The Gentlemen filmleriyle gündeme gelen İngiliz yönetmen Guy Richie, yeni filmi için Antalya'da. Başrollerinde Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" adlı filmin çekimleri başladı.

Yönetmen Ritchie'nin kentteki ikinci filminin büyük bölümü Antalya EXPO botanik parkında ve Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde çekilecek.

Savaş, dram ve tarihi içerikli filmin setinde Superman rolüyle bilinen İngiliz oyuncu Henry Cavill'ın setten görüntüleri ortaya çıktı.
Yaklaşık 2 aydır kentte bulunan yönetmen Guy Richie, Henry Cavill, Eiza Gonzalez ve diğer oyuncuları, film çekimlerine Demre'de devam ediyor.

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen filmin konusu şöyle:

İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler'e karşı önemli galibiyetler elde edilir.
 

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