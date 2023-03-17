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'Süpermen' Henry Cavill yeni filmi için Antalya'da

Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Süpermeni canlandıran Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı filmin çekimleri Antalya'da başladı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 12:47
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'Superman' Henry Cavill'in yeni filminin çekimleri Antalya'da başladı! İşte filmden ilk kareler

'Süpermen' Henry Cavill yeni filmi için Antalya'da
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Son olarak Servet Operasyonu, İntikam Vakti ve The Gentlemen filmleriyle gündeme gelen İngiliz yönetmen Guy Richie, yeni filmi için Antalya'ya geldi. Başrollerinde Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" adlı filmin çekimlerinin başladığı belirtildi.

Yaklaşık iki yıl önce başrollerini ünlü oyuncular Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes ve Bugzy Malone'nın paylaştığı Hollywood yapımı "Operation Fortune" filminin sahnelerinin tamamına yakınını Antalya'da çeken Ritchie, yeni filmi için de Antalya'yı tercih etti.

ÇEKİMLER NEREDE YAPILIYOR?

Yönetmen Ritchie'nin kentteki ikinci filminin büyük bir kısmı, Antalya EXPO botanik parkında ve Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat gibi bazı ilçelerde çekilecek.

DC evreninde Superman rolüyle akıllara kazınan İngiliz oyuncu Henry Cavill, "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" filminin setinden ilk kareyi paylaştı.

Savaş, dram ve tarihi içerikli filmde ABD'li oyuncu Eiza Gonzalez de yer alacak.

FİLMİN KONUSU

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen filmin konusu şöyle: "İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler'e karşı önemli galibiyetler elde edilir."
 

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