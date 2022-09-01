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Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı

Antalya'da girdiği drenaj kanalında mahsur kalan K.C. (23), 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen ve birçok suçtan kaydı bulunan K.C.'nin kanala hırsızlık için girdiği değerlendiriliyor.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:17
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Antalya'da girdiği drenaj kanalında mahsur kalan şüpheli itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Suç makinesi çıktı

Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
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Olay, saat 10.30 sıralarında, Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki drenaj kanalında meydana geldi. Birçok suçtan kaydı bulunan K.C., iddiaya göre, kablo çalmak için girdiği drenaj kanalının kapatıldığını fark edince rögar içinden demir parmaklıkların arasından seslenip yoldan geçenlerden yardım istedi. Kanaldaki K.C.'yi görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bi

KAPAK BALYOZLA KIRILDI

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından K.C., balyozla kırılan kapak yerinden çıkarıldıktan sonra kurtarılabildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen K.C., polise verdiği ilk ifadesinde, "Kanala başka bir noktadan girmiştim. Girdiğim yerin kapatıldığını fark ettim. Çıkmak için yer aradım ama bulamadım. Buraya kadar sürünerek geldim. Yolda yürüyenleri görünce yardım istedim" dedi.

K.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ekiplerin çalışmasını izleyen görgü tanığı Ahmet Akbaş ise ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirterek, "Kanaldan seslenip, yardım ve su istemiş. Biz de polislere bilgi verdik. Orada nasıl yaşamış çok şaşırdım" dedi.

(Kaynak: DHA)

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