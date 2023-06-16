Antalya'da güvenli turizm için denetimler artırıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Doğal güzellikleri ve tarih alanlarının yanı sıra lüks tesisleri ve hizmet kalitesiyle öne çıkan kentte, her yıl farklı ülkelerden gelen milyonlarca turist tatilin keyfini çıkarıyor.

Antalya Havalimanı'nda konukların güvenliği ve sürdürülebilir turizm için belirlenen noktalarda rutin ve ani denetimler yapılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şubesi ekipleri seyahat acentelerine yönelik havalimanı girişinde denetim gerçekleştirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, gazetecilere, turizmin sürdürülebilir ve güvenli olması için bu denetimlerin çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Yapılan denetimlerle kaçak taşımacılığın önüne geçmeye çalıştıklarını ifade eden Perçin, "Önceki yıllarda korsan taşımacılık ile yasal taşımacılık yüzde 50'ye 50'ydi. Çoğu şeyi kayıt altına alamıyorduk. Şu anda korsan taşımacılık bayağı bitti. Neden? Havalimanı nizamiyesinden seyahat belgesi olmayan kimseyi içeri alınmıyor. Personelimiz yettiği sürece de denetleme yapıyoruz. Denetimlerde yolcu sayısı ve araçta bulunanların kimliklerine de dikkat ediyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Herkesin seyahat acente belgesi olması lazım. Seyahat acente belgesi olan arkadaşlar zaten bu turizm hareketini yapıyorlar. Vergilerini de veriyorlar. Ama kaçak olduğu zaman 10 liralık bir işi 5 liraya yapıyorlar. Ve bu sefer mağduriyetler doğuyor." diye konuştu.

Denetimlerin bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade eden Perçin, turizmde hedeflenen rekorların kırılabilmesi ve hatta üzerinde de çıkması için bu tarz denetimlerin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

Denetlenen bir tur acentesi şoförü İbrahim Özgür de firma olarak korsan taşımacılığa karşı olduklarını dile getirerek, denetimlerden memnun olduğunu dile getirdi.