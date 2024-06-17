Antalya’da güvenlik görevlisini öldüren zanlı tutuklandı

Hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak Bekir Kılıç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Metin A., cinayet şüphelisi olarak kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Bekir Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekir Kılıç’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Metin A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Metin A., ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü’nden sağlık kontrolüne gönderilen zanlı, kontrol sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.