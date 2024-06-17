Antalya’da güvenlik görevlisini öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA
Antalya’da güvenlik görevlisini öldüren zanlı tutuklandı

Antalya’da tramvay durağında görevli olan 48 yaşındaki Bekir Kılıç, arkadaşı Papatya K.'yı eski sevgilisi Metin A.'dan korumak isterken göğsünden bıçaklandı.

Hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak Bekir Kılıç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Metin A., cinayet şüphelisi olarak kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Bekir Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekir Kılıç’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Metin A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Metin A., ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü’nden sağlık kontrolüne gönderilen zanlı, kontrol sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

aw229769-01.jpg

aw229769-02.jpg

aw229769-03.jpg

Son Haberler
Akdeniz'de göçmen faciası. 10 ölü. Onlarca kayıp Dünya
Akdeniz'de göçmen faciası. 10 ölü. Onlarca kayıp
Narkozun etkisindeki kadın güldürdü: “Atatürk nerede? Neden gelmedi?” Video
Narkozun etkisindeki kadın güldürdü: “Atatürk nerede? Neden gelmedi?”
Adalar'daki minibüs krizi büyüyor. Gözaltılar var Gündem
Adalar'daki minibüs krizi büyüyor. Gözaltılar var
Putin Kuzey Kore’yi ziyaret edecek Dünya
Putin Kuzey Kore’yi ziyaret edecek
120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer son yolculuğuna uğurlandı Gündem
120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer son yolculuğuna uğurlandı
Sahipleri havladı köpekler şok oldu Video
Sahipleri havladı köpekler şok oldu
Dusan Tadic'li Sırbistan'a soruşturma Spor
Dusan Tadic'li Sırbistan'a soruşturma