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30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 9 ayrı suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 14:19
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Antalya'da hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan A.S'nin, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı fabrikasında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. (AA)

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