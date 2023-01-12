30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan A.S'nin, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı fabrikasında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. (AA)
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