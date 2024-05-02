Hasan Arat'ın bombası patladı. Flick diye gitti bakın kim çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Hasan Arat'ın bombası patladı. Flick diye gitti bakın kim çıktı
Almanya'ya teknik direktör adayları ile görüşmeye giden Hasan Arat'ın sürprizi bambaşka çıktı.

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda Almanya’ya bir takım görüşmeler yapmak üzere giden Hasan Arat’ın bombası bambaşka çıktı.

DEVİN ÖZEK'E TEKLİF YAPTI

Hansi Flick ve Nuri Şahin gibi isimlerle görüştüğü iddia edilen Hasan Arat teklifi ise bambaşka birine yaptı. Siyah-beyazlılar Bayer Leverkusen’de yardımcılık yapan Devin Özek’e Sportif Direktörlük görevi için resmi teklif yaptı.

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GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ''Sportif direktörlük için de 7-8 isimle görüşüyoruz. Bayer Leverkusen'de Xabi Alanso'un yardımcılığını yapan Devin Özek de bunlardan bir tanesi. Çalışmalarımız devam ediyor'' ifadelerini kullanmıştı.

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DEVİN ÖZEK KİMDİR?

1995 yılında Almanya'nın Münih kentinde doğan Devin Özek, futbolculuk kariyerinde Ismaning, Wolfratshausen, 1865 Dachau ve 1860 Rosenheim gibi Almanya'nın alt lig takımlarında forma giydi.

2021 yılında Leverkusen'de scout olarak göreve başlayan Özek, Alman kulübünde daha sonra uluslarası ilişkiler çalışanı pozisyonunda görev aldı.

Antrenörlük B lisansı da bulunan Devin Özek, 1 Temmuz 2022'den bu yana Leverkusen'de futbol A takım direktör yardımcısı olarak bulunuyor.

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