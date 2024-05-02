Direkten düşerek hayatını kaybeden elektrik şirketi çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Reşadiye ilçesi Çamlıkaya Yaylası'nda meydana gelen olayda, elektrik şirketi çalışanı Sedat Güner, arızalanan elektrik direğini tamir etmek için çıktığı 10 metre yükseklikten dengesini kaybedince düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Güner’in cenazesi olay yeri incelemesinden sonra otopsi işlemleri için Reşadiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinden sonra Güner'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Güner, ilçeye bağlı Çamlıbel köyünde kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.