Antalya’da havalar ısınınca denize girdiler

Kaynak: DHA
Antalya’da havalar ısınınca denize girdiler
Antalya’da hava sıcaklığının 25 dereceyi bulması sonrası vatandaşlar sahile akın etti. Güneşli havayı görenler denize girdi.

Antalya’da sıcak ve güneşli hava etkili oldu. Sahile akın edenler, denize girip, yeşil alanlarda vakit geçirdi.

antalyada-sicak-hava-denize-girdiler-20711-2.jpg

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da, nem oranı yüzde 36 olarak ölçüldü. Sıcak ve güneşli havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne koştu. Yerli ve yabancı turistler, yaz aylarını aratmayan yoğunluk oluşturdu.

antalyada-sicak-hava-denize-girdiler-20711.jpg

Bazıları Akdeniz'in serin sularında kulaç atarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazıları da çocukları ile su kenarında oynadı. Aileleri ile sahil kenarına gelenler ise yeşil alanlarda oturup vakit geçirdi.

antalyada-sicak-hava-denize-girdiler-20711-1.jpg

Son Haberler
Arazi kavgası; baba öldürüldü, oğlu yaralı Gündem
Arazi kavgası; baba öldürüldü, oğlu yaralı
Şantiyede iskeleden düşen işçi yaralandı Gündem
Şantiyede iskeleden düşen işçi yaralandı
Yerel seçimde Ankara için 24 aday yarışacak. Kesin liste açıklandı Gündem
Yerel seçimde Ankara için 24 aday yarışacak. Kesin liste açıklandı
Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’dan teknolojik mesaj Ekonomi
Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’dan teknolojik mesaj
Konya’da zehir tacirlerine operasyon Yerel Haberler
Konya’da zehir tacirlerine operasyon
Uçan kadın Femke Bol kendi rekorunu kırarak şampiyon oldu Dünya
Uçan kadın Femke Bol kendi rekorunu kırarak şampiyon oldu