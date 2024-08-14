Antalya'da huzurevinde klima patladı 3 kişi dumandan etkilendi

Huzurevinde kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, üç kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Toros Mahallesi 836 Sokak üzerindeki beş katlı özel huzurevinin birinci katında meydana geldi. Huzurevi çalışanları, yangın alarmının çalması üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen Yüksel Çankaya, Kerim Güven ve Ahmet Şükrü Peker odalarından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Huzurevinde kalan diğer kişiler de ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Sağlık kontrolleri yapılan sakinler, durumlarının iyi olması üzerine tekrar odalarına yerleştirildi.

Huzurevi sakini Ali Yıldız (86), olay anını şöyle anlattı: "Uyuyacaktım. Birden uyandım. Aşağıya indim, bu olay yaşanmış. Ben de yara yok çok şükür."

Babasını ziyarete gelen Gülbahar Bal (58) ise şunları söyledi: "Alarm çaldı. Ben lavaboya gitmiştim. Babama yangın alarmının çaldığını ve dışarıya çıkmamız gerektiğini söyledim. Ondan sonra görevli geldi. Babamı aldım ve çıkardım. Yangından etkilenenler olmuş. Babamın arkadaşları da etkilenmiş. Ben çok üzüldüm."