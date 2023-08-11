Antalya’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Antalya’da kontrolsüz şekilde yola çıkan kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Antalya’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Macar Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Ali B. idaresindeki ROK B 46 plakalı otomobil, Macar Kavşağı’ndan Gazipaşa istikametine dönmek için kontrolsüz şekilde D-400 Karayolu’na çıkan Halil Mert Y.’nin kullandığı 07 UK 924 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Halil Mert Y. ile araçlarda yolcu olarak bulunan İsmet B., Ayşe Ç., Zekiye Gül Ç. ve Uygar Ali M. yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

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