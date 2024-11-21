Antalya'da kuruyemiş yüklü araç alev alev yandı: Küle döndü

Olay, Antalya Alanya D400 karayolu Cumalı mevkiinde meydana geldi. Serik'ten Antalya istikametine seyir halindeki A.T. idaresindeki 07 DZ 361 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Aracın motor kısmından gelen dumanları fark eden sürücü, aracını yolun sağına çekerek durdu ve kendisini dışarı attı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi araç sürücüsü yangın tüpüyle yaparken, itfaiyenin müdahalesi ile araç kısa sürede söndürüldü.

Bir kuruyemiş firmasına ait olan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan kuruyemişler de küle döndü.

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Araç sürücüsü A.T., yangının nasıl çıktığını anlayamadığını, birden dumanları fark edince aracı yol kenarına çekip yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiğini söyledi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.