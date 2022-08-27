Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesinde akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet K'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan sürücü Mehmet K ile M.Ali K. yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Kaynak: İHA)