Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KAYNAK: AA
Antalya'da orman yangını


Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BAKAN YUMAKLI, ORMAN YANGINI ÇIKAN ALANYA'YA GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya'da orman yangını çıkan bölgeye gittiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Yumaklı'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangının devam ettiği bölgeye gittiği ifade edildi.

Yumaklı da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Alanya’daki orman yangınına 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildiğini belirterek, "Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.

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