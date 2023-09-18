Antalya’da orman yangınları devam ederken AKP’li başkanlar düğünde göbek attı dolar saçtı

Antalya’nın Alanya ilçesinde orman yangınları devam ederken AKP’li başkanların göbek attığı anlar ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde AKP’li İl Başkanı Ali Çetin göbek atarken düğünün sahibi Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Emin Bal dolar saçtı.

Antalya’da orman yangınları devam ederken AKP’li başkanlar düğünde göbek attı dolar saçtı

Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Barajı yakınlarında çıkan yangın ilk tespitlere göre 190 hektar alan zarar gördü. Gece boyunca süren yangında vadi yamaçlarında dağınık haldeki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi. 1 ev yangın nedeniyle zarar görürken tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı gözlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

AKP'Lİ BAŞKANLAR GÖBEK ATIP DOLAR SAÇTI

Ancak yangının sürdüğü sırada Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Emin Bal’ın oğlu Mehmet Çınar’ın sünnet düğününe parti yöneticileriyle birlikte katılan AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in pistte oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

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Antalya’nın yerel basınından Gün Haber’in aktardığına göre, Emin Bal il başkanı ile bir süre karşılıklı göbek attıktan sonra cebinden çıkardığı bir tomar doları Ali Çetin’in başından aşağı atmaya başladı.

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Davul zurna eşliğinde pistte oynayan il başkanına, etrafında bir çember oluşturan bazı parti yöneticilerinin de alkışla tempo tuttuğu görüldü.

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