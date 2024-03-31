Antalya'da oyunu kullanan vatandaşlar denize koştu

Kaynak: İHA
Antalya'da oyunu kullanan vatandaşlar denize koştu
Antalya’nın Alanya ilçesinde yerel seçimlerde oylarını kullanan vatandaşlar, sabah saatlerinde denize koştu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri ülke genelinde devam ediyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde oylarını kullanan seçmenler, deniz kenarına gelerek güzel havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar oy kullanmaları sonrası soluğu Damlataş Plajı’nda aldı. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 28 dereceye yükseldiği ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar güneşlendi ve denize girdi.

“OYUMUZU KULLANDIK, YEMEĞİMİZİ YEDİK BURAYA GELDİK"

Sabahın erken saatinde kullandığını ifade eden 64 yaşındaki Nihat Gürcan isimli vatandaş, “Oyumuzu kullandık, yemeğimizi yedik buraya geldik. Ben sabah 8.30’da ilk gidenlerdenim. Tenhayken gidip geleyim dedim. Millete hayırlı olsun. Rahatlıkla oyumu kullandım. Vatandaşlar oyunu kullansın, herkes sandığa gitsin. Hangi partiyi istiyorsa ona kullansın. Milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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