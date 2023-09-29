Antalya’da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Antalya’da özel harekat destekli 10 ayrı adreste gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3’ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Antalya’da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin yanı sıra hava destekli uyuşturucu operasyonunda 10 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda belirlenen adreslere giden Özel Harekat timleri, kapıları kırıp ikametlere giriş yaptı, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

İkametlerde yapılan aramalarda aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu aparatı ve silah ele geçirilirken 3 ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

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