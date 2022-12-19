19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte para ile esnafı dolandıran 5 şüpheli yakalandı

Sahte para ile esnafı dolandıran 5 şüpheli yakalandı

Antalya'da sahte para kullanarak esnafları dolandırmaya çalışan 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:50
Takip Et

Antalya'da sahte parayla esnafı dolandırmaya çalışıyorlardı

Sahte para ile esnafı dolandıran 5 şüpheli yakalandı
+
Aa
-

İHA

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğine 14 esnaf, yabancı uyruklu şahısların sahte 100 dolar kullanarak dolandırıcılık olayına karıştıklarını belirterek şikayetçi oldu. Polis kent merkezinde olayla ilgili 100’e yakın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yabancı uyruklu 5 şüpheli konakladıkları otelde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ve 14 olayda kullanılan sahte 40 adet 100 dolara el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
4
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
5
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
6
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
7
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Bayrampaşa’da bir adamı sopayla komalık ettiler
﻿Bayrampaşa’da bir adamı sopayla komalık ettiler
﻿Bayrampaşa’da bir adamı sopayla komalık ettiler
﻿Silivri'de bina yıkımı sırasında bitişik binada hasar oluştu
﻿Silivri'de bina yıkımı sırasında bitişik binada hasar oluştu
﻿Silivri'de bina yıkımı sırasında bitişik binada hasar oluştu
﻿Gaziantep'te yangının çıktığı iki ev kullanılmaz hale geldi
﻿Gaziantep'te yangının çıktığı iki ev kullanılmaz hale geldi
﻿Gaziantep'te yangının çıktığı iki ev kullanılmaz hale geldi
﻿Kabızlığa karşı beslenme önerileri
﻿Kabızlığa karşı beslenme önerileri
﻿Kabızlığa karşı beslenme önerileri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.