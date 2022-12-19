Sahte para ile esnafı dolandıran 5 şüpheli yakalandı

İHA

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğine 14 esnaf, yabancı uyruklu şahısların sahte 100 dolar kullanarak dolandırıcılık olayına karıştıklarını belirterek şikayetçi oldu. Polis kent merkezinde olayla ilgili 100’e yakın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yabancı uyruklu 5 şüpheli konakladıkları otelde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ve 14 olayda kullanılan sahte 40 adet 100 dolara el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.