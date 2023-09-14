Antalya’da scooter kazası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooterun ticari taksiye yandan çarptı. Kazada scooter sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Antalya’da scooter kazası

Eski Hisar Mahallesi 9508 sokakta meydana geldi.

Güllük Caddesi istikametinden gelip çevreyolu istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Erinmez’in kullandığı elektrikli scooter, Barış Manço Parkı istikametine gitmekte olan Hüseyin Ünal’ın kullandığı 07 J 0310 plakalı ticari taksiye yandan çarptı.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle yol kenarında park halindeki otomobilin altına giren scooter sürücüsü yaralandı.

Yaralanan Halil İbrahim Erinmez, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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