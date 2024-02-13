Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'da gece saatlerin etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele ve su baskınına sebep oldu. Valiliğin yaptığı açıklamada, okulların 1 gün süreyle tatil edileceği duyuruldu.

Söz konusu açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." İfadeleri kullanıldı.

Şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkışına da izin verilmeyeceği de aktarıldı. Yapılan duyuruda "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." İfadesi kaydedildi.