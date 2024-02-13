Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kaynak: İHA
Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Antalya’da şiddetli yağış sebebiyle, 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Antalya'da gece saatlerin etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele ve su baskınına sebep oldu. Valiliğin yaptığı açıklamada, okulların 1 gün süreyle tatil edileceği duyuruldu.

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Söz konusu açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." İfadeleri kullanıldı.

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Şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkışına da izin verilmeyeceği de aktarıldı. Yapılan duyuruda "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." İfadesi kaydedildi.

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