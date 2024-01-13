Antalya’da tek katlı ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Antalya’da tek katlı ev alevlere teslim oldu
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesinde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 14.15 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6501 sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangında evde yaşayanlar hemen dışarı çıkarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ev içerisinde özellikle bir odada yığılan eşyaların tamamen kullanılmaz hale geldiği yangında, can kaybı ve yaralanma olmazken evin bir odası adeta kül oldu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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