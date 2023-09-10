Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde plakasız motosikletin önündeki araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı


Kaza, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halinde olan V.B. idaresindeki plakasız motosiklet, benzin istasyonuna girmekte olan B.D. idaresindeki 46 NK 069 plakalı araca arkadan çarptı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü V.B. ile motosiklette yolcu olarak bulunan H.A.A. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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