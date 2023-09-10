Tarlada anızları ateşe verdiler TEM'de ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tarlada yakılan anız ateşinden çıkan duman görüş mesafesini düşürünce, TEM otoyolunun Edirne'nin Köseömer mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi. Saat 14.30'da gerçekleşen 12 aracın karıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. TEM otoyolu Edirne-Babaeski arası trafiğe kapatırken, araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.

EDİRNE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere açıklamada bulundu. Sezer, şunları kaydetti:

Her iki şeritte de aynı anda trafik kazası oluyor. Zannediyorum Edirne istikametindeki şeridin yanında bir tarla yangını var. Oradan dolayı ya da dikkatsizlikten, onun da etkisi olmuş olabilir, bunların hepsi inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Karşı şeritte de seyir halindeyken olmuş olabilir diye arkadaşların yorumu var. 12 tane araç karışmış durumda.

Maalesef bir tane hayatını kaybeden vatandaşımız var, Allah rahmet eylesin. Yine 36 tane de hafif yaralı olan ve bir şekilde kazadan etkilenenler var. Bir kazazedemizin durumu ağır gözüküyor, arkadaşlar müdahale ettiler, inşallah hayati bir tehlikesi kalmaz ve o da bir an önce sağlığına kavuşur diye ümit ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz.

Arkadaşlarımız, hem emniyet, hem jandarma, hem sağlık birimlerimiz hepsi buradalar. Gerekli tedbirleri almış durumdalar. Şu anda da birazdan yolun açılması ilgili olarak da çalışmalara başlanacak. Yaralıların tamamı hastanelere sevk edilmiş durumda.

"DUMAN ÇOK YOĞUNDU"

İstanbul Gaziosmanpaşa'dan gelip Edirne'ye giden ve olaya tanık oaln sürücü Serkan Güngörmez, "Yangının hafif olduğunu düşünerek bu bölgeye geldik ve ateşin içerisine girdik. Büyük bir TIR vardı, bize çarpmadı ama geldi araçlara çarptı. Biz kıl payı kurtardık. Duman gerçekten göz gözü görmeyecek şekildeydi" dedi.