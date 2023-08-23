Antalya'da yaşanan inanılmaz olaydı. Arabasının lastiği üzerinde pençeyi görünce şaşkına dönmüştü

İHA'nın haberine göre, tropikal iklimlerde yaşayan iguana, Antalya'da park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputunun arasına girmişti. İguanayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferler olmuştu.

Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamamıştı. O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntülemişti.

Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansımış, hayvanın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülenmişti. .

İguana uzun uğraş sonrası aracın ön lastiğinden çıkarılmıştı. Görüntüler sosyal medyada yeniden viral oldu. Görüntülerde "Lara İlçesi'nde milletin arabasının altına kedi kaçar, bizimkilere iguana kaçıyor abi" notu ile sosyal medyada tekrar paylaşıldı.