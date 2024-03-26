Antalya'da yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Sürücülerinin adı henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu, Orta Mahalle Belek Yolu üzerindeki otobüs terminali önünde çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti.

Meydana gelen kazada otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı.

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Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Eskişehir'den Alanya'ya gittiği öğrenilen yolcu otobüsündeki yolcular, başka otobüse nakledildi.

Kaza yüzünden ulaşıma kapanan yolda trafik, alternatif güzergahlardan sağlandı.