Antalya'da yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Kaynak: AA
Antalya'da yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı
Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunu çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin adı henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu, Orta Mahalle Belek Yolu üzerindeki otobüs terminali önünde çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti.

Meydana gelen kazada otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı.

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Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Eskişehir'den Alanya'ya gittiği öğrenilen yolcu otobüsündeki yolcular, başka otobüse nakledildi.

Kaza yüzünden ulaşıma kapanan yolda trafik, alternatif güzergahlardan sağlandı.

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