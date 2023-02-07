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Antalya-Konya karayolu araç trafiğine açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Antalya-Konya kara yolu, kar yağışı sebebi ile kapanmasının ardından tırlar hariç kontrollü bir şekilde araç trafiğine açıldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 12:28
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Antalya-Konya karayolu TIR hariçaraç trafiğine açıldı

Antalya-Konya karayolu araç trafiğine açıldı
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İHA

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu üzerindeki bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde tipi ve görüş mesafesinin sıfıra kadar düşmesi nedeniyle dün gece 22.30 saatlerinde tüm araç trafiğine kapanmıştı. Akseki trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sürücüler ise dinlenme tesislerine yönlendirildi. Yüzlerce araç, Akseki kavşağında yolun açılmasını bekledi.

Karayolları Alacabel ekibi aralıksız yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise tırlar hariç diğer araçların geçişine kontrollü bir şekilde müsaade ediyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Bin 825 metre rakımlı Alacabel Mevkiinde tipi ve buzlanma nedeniyle Karayolları Alacabel ve Akseki Bölge Trafik ekipleri bu yolu kullanacak olan araç sürücülerinin yanlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi. Trafik ekiplerinin istasyonda kar lastiği ve zincir uygulaması yaptığı, kar lastiği ve zincirleri bulunmayan araçları ise trafiğe çıkarmadığı bildirildi.

 

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