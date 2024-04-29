2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu
İstanbul Esenyurt’ta 37 yaşındaki 2 çocuk babası adam, eşi tarafından evinde ölü bulundu.

Acı olay saat 18.00 civarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşandı.

İddiaya göre, 37 yaşındaki Eyüp Çevik eşiyle beraber evde oturuyordu. Ardından markete giden kadın, geri döndüğünde eşini yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı değerlendirmede 2 çocuk babası Eyüp Çevik’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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