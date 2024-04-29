Yeni parti kuruluyor. Ankara kulislerinden bomba iddia

Kaynak: Ekonomim
Yeni parti kuruluyor. Ankara kulislerinden bomba iddia
Merkez sağda yeni bir parti kurulacağı ve 3 milletvekilinin istifa için partinin kurulmasını beklediği iddia edildi.

Ankara kulislerinden partileri heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Merkez sağda yeni bir parti kurulacağı ileri sürüldü.

Genel seçimlerde başlayan çalışmaların yerel seçimlerden sonra hızlandığı iddia edildi. Ankara’da bir ofis kiralandığı da iddialar arasında.

Ayrıca ANAP DYP ve MHP kökenli eski siyasetçilerin yanı sıra şu anda değişik partilerde aktif siyaset yapan milletvekillerinin birlikte hareket ettiği öne sürüldü.

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Kulislerde yer alan bilgilere göre, kurulacak yeni parti duyurusunu ise Mayıs ayı ortalarında yapılacak. İYİ Parti’den 3 milletvekilinin istifa ederek, AKP’ye katılacağı söylenmişti.

Ancak iddialara göre, başka bir milletvekilinin bu istifalara engel olduğu ve yeni kurulacak parti de yer almaları için beklemelerini istediği konuşuluyor.

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