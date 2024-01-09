Antalyalı esnaf 10 milyar dolarlık dünya devini dize getirdi. ‘Boğaların kavgası’ndan Türk iş adamı galip çıktı

Dünya genelinde marka ve patent anlaşmazlıkları ilginç davalara konu olabiliyor. Bu ilginç davalardan biri de Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yaşandı.

HalkTV'nin haberine göre; Antalyalı esnaf Salman Akşun, ‘Zilli Öküz Gazoz’ markasının tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu. Başvurudan haberdar olan 10 milyar doları aşkın cirosu ile Avusturyalı enerji içeceği markası Red Bull GmbH, "Tüketici, logoda yer alan boğa ile bizim boğaları karıştırır” gerekçesiyle marka tescilinin iptali için dava talebinde bulundu.

TESCİLİ DUYAR DUYMAZ İTİRAZ ETTİLER

Dava dosyasındaki belgelere göre, Salman Akşun ‘Zilli Öküz Gazoz’ markasının tescil başvurusu için Temmuz 2019’da Kurum’a başvurdu. Şekil incelemesi yapan kurumun yasa gereği başvuruyu yayınlaması üzerine Red Bull avukatları, kuruma yaptıkları başvuruda tescil talebinin reddedilmesini istedi. Kurum, Red Bull’a ‘İki marka arasında benzerlik yok” cevabını vererek Salman Akşun'un markasını tescil etti.

"TÜKETİCİ BOĞALARI KARIŞTIRI" DEDİLER

Kurum'un olumsuz yanıtı üzerine Red Bull, Salman Akşun'un markasının markasının hükümsüz kılınması için dava açtı. Red Bull'un maekemeye sunduğu dava dilekçesinde özet olarak şu ifadeler yer aldı;

“Red Bull dünya çapında biliniyor. ‘Zilli Öküz Gazoz’, müvekkilin tescilli markası ile karıştırılabilir. İki marka arasında görsel ve konsept benzerliği var. Müvekkilin markasındaki boğa figürü ile davalının markasındaki boğa figürü ayırt edilemeyecek derecede benzer. Tüketici iki markayı karıştırabilir. Yaratılan çağrışım ile tüketici ‘Zilli Öküz Gazoz’u, Red Bull’un bir ürünü olarak algılayabilir. Davalı, müvekkilin tanınmışlığından yarar sağlayabilir. Müvekkilin itibarı zarar görebilir.”

BENZERLİK İDDİALARINI REDDETİ

‘Zilli Öküz Gazoz’ markasını tescil ettiren Salman Akşun’un avukatı ise mahkemeye sunduğu savunma dilekçelerinde iki marka arasında benzerlik iddiasını reddetti.

Şirket avukatının kaleme aldığı dilekçelerde şöyle denildi:

“Ortalama tüketici, iki marka arasında farklılık olduğunu açıkça görebilir. Davacının markasında, baş kısımları karşılıklı olan iki boğa tüm bedenleri ile görünüyor. Müvekkilin markasında ise sadece baş kısmı gözüken elinde gazoz şişesi olan bir öküz görseli yer alıyor. Müvekkilin markasında ‘gazoz’ vurgusu da net biçimde var.”

DEV ŞİRKETİN DAVASI REDDEDİLDİ

Taraflar talep ve savunmalarını sunduktan sonra mahkeme kararını verdi. Red Bull’un kızgın boğaları ile ‘Zilli Öküz Gazoz’un logosundaki ‘gazozcu öküz’ arasında başlayan ‘marka’ kavgasında son sözü Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi söyledi.

Mahkeme, Red Bull’un davasının reddine karar verdi. Mahkeme, ‘iki marka arasında benzerlik’ yok dedi. Yerel mahkemenin kararı sonrası dosya İstinaf Mahkemesi’ne gitti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, İstinaf başvurusunu reddetti.