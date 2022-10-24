Dünya bu keşfi konuşuyor: Antalya'da Noel Baba mezarı

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850 tarihinde Rusların, onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu ifade etti.

Kurul Başkanı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar, Aziz Nikolaos'un mezarının tam yeriyle ilgili şu ana kadarki en önemli keşif ve bulgulardan birine ulaştıklarını belirtti.

Eravşar, Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığının altını çizdi.

Noel Baba’nın ayak bastığı zemin, bugüne kadarki önemli keşif ve bulgular arasında. Eravşar, kendisiyle gerçekleştirilen bir röportajda, bu alanda kazı çalışmalarını yıllarca gerçekleştiren Prof. Dr. Urs Peschlow, Prof. Dr. Yıldız Ötüken ile Prof. Dr. Sema Alpaslan'ın, son dönem bilimsel danışmanı Doç. Dr. Ebru Fındık'ın ve Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin'in titiz, anlamlı ve önemli katkılar sağladığını belirtti.

MEZAR TÜM DÜNYADA MANŞET OLDU

KonuyLa ilgili Eravşar'la yapılan röportajın, birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de haber olduğu aktarıldı. Daily Mail, The Sun, The Express, LBC, Newyork Post, Fox News, Washington Times, News 24 gibi medya kuruluşlarında haberlerin yayınlandığı ifade edildi. Aziz Nikolaos'a ait yeni keşiflerle ilgili dünyanın önde gelen birçok medya kuruluşundan yeni röportaj talepleri gelirken, yurt dışından birçok arkeolog ve araştırmacının da incelemeler yapmak için izin başvuruları yaptığı aktarıldı.

KUDÜS'TEKİ KİLİSENİN MİMARİSİNE BENZETİLDİ

Noel Baba’nın adını taşıyan Demre'deki kilisede bulunan mezarının olduğu yer, Kudüs'te Hz. İsa'nın bedeninin gömülüp göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariye benzetildi. Kutsal Kabir Kilisesi'nde Hz. İsa'nın çarmıhtan sonra konulduğuna inanılan kabrin tam üzerine gelen ve göğe yükseldiğini simgeleyen açıklığın, Aziz Nikolaos Kilisesi'nde de Hz. İsa freskinin bulunduğu kubbenin ortasında yer aldığı belirtildi.

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(Kaynak: DHA)