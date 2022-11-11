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Erzurum'da 800 mezar yeri kazdılar! Görenlerin tüyleri diken diken oluyor

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kar düşmeden iş makineleri ile yüzlerce 800 'kışlık mezar' kazıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1 metreye ulaşan kar ve yaşanan şiddetli soğuklarda toprağın donduğu için her yıl kış gelmeden önce mezar kazdıklarını söyledi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:35
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Erzurum'daki Abdurrahman Gazi ve Asri Mezarlığı'nda kepçelerle 800 mezar açıldı. Görenlerin tüyleri diken diken oldu. Sebebini Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen açıkladı

Erzurum'da 800 mezar yeri kazdılar! Görenlerin tüyleri diken diken oluyor
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Erzurum'daki Abdurrahman Gazi ve Asri Mezarlığı'nda kepçelerle 800 mezar açıldı. Belediye işçileri de kazma ve küreklerle mezarları düzenledi.

Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte, kışın donan toprağın taş gibi olduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Burası kar yağan bir şehir, kışın mezar açmak çok zor oluyor.

Bunun için sonbaharda mezar yerleri hazırlamak bizim için büyük bir kolaylık oluyor. Çünkü zaman zaman aşırı kar yağma ve buz tutma dönemleri oluyor. Toprak donuyor, kazmak çok zor oluyor.

Onun için sonbaharda belirli bir miktarda mezar yeri açarak hazır hale getiriyoruz. Ölüm elimizde olan bir şey değil, vakti, saati gelerek ölenler mutlaka defnedilecek. Bu yüzden şimdiden hazırlık yaparak kışın rahat etmiş oluyoruz.

İsteriz ki kimse ölmesin. Ama hayat gelip bir an duruyor. Mutlaka bu vazifenin de yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca vatandaş arzu ettiği zaman evinin önüne taziye çadırı kuruyoruz.

Erzurum'da cenaze hizmetleri, vatandaşı sıkıntıya sokmadan sadece ölüm raporunu isteyerek geri kalan hizmetleri biz kendimiz yürütüyoruz" diye konuştu.

Mezarlıkta kazma küreklerle çalışarak kepçenin açtığı mezarları düzelten işçilerden Salim Uğur ise, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Gün boyu cenaze defni yapıyoruz. Boş kaldığımız zaman da kışa hazırlık mezar kazıyoruz. Kışın don oluyor, mezar açmak zorlaşıyor, onun için şimdiden hazırlık yapıyoruz" dedi.

(Kaynak: DHA)

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