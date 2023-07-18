Antalyaspor'a Fransa'dan golcü transferi

Editör: Fatma Demirkaya

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor Ligue 1 ekiplerinden Lens’de forma giyen Adam Buksa’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüz, Fransa'nın Lens takımından Adam Buksa'yı 1 yıllık satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

İmza töreninde konuşan yönetim kurulu üyesi Turhan Deveci, “Yönetim kurulu olarak yeni sezon transfer çalışmalarımz sonucunda Adam Buksa ile satın alma opsiyonu bizde olmak üzere 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun gösterdiği çabanın yanı sıra Buksa da ortaya net bir karakter koydu. Bunun için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ortaya koyacağı performans ve atacağı gollerle taraftarımızın gönlünde taht kuracağına inancımız tamdır. Vurduğu gol olsun” dedi.