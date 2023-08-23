Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya'ya 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 10 milyon 64 bin 782 oldu.

KAYNAK: AA
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleriyle öne çıkan kent farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Sezona hızlı giriş yapan Antalya'yı 1 Ocak-22 Ağustos döneminde hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 64 bin 782'ye ulaştı.

22 GÜNDE 1 MİLYON 880 BİN TURİST GELDİ

Kente, 1-22 Ağustos'ta gelen turist sayısı 1 milyon 880 bin 693 olarak gerçekleşti. Hareketli sezonun devam ettiği kentte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydedildi.

Turizmde "rekorlar yılı" olarak bilinen 2019'da 1 Ocak-22 Ağustos'ta hava yoluyla 10 milyon 5 bin 325 turist gelmişti. Bu seneki turist sayısı rekor yılının aynı dönemini de geride bıraktı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Son Haberler
Memurlara verilecek zam belli oldu Güncel
Memurlara verilecek zam belli oldu
Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yangın tekrar başladı Güncel
Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yangın tekrar başladı
Gündüz gözüyle sintinesini Marmara Denizi'ne boşalttı. Allah belanızı versin Güncel
Gündüz gözüyle sintinesini Marmara Denizi'ne boşalttı. Allah belanızı versin
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Güncel
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Ferec duası nedir? Ferec duası nasıl okunur anlamı nedir? Keşfet
Ferec duası nedir? Ferec duası nasıl okunur anlamı nedir?
Çanakkale'de itfaiye eri cehennemin içinde çekti. Yangının tam ortasından görüntüler geldi Güncel
Çanakkale'de itfaiye eri cehennemin içinde çekti. Yangının tam ortasından görüntüler geldi