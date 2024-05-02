Elektrik santrallerine kapasite desteği

Kaynak: AA
Elektrik santrallerine kapasite desteği
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline mart dönemi için 501 milyon 346 bin 796 TL kapasite ödemesi yapacağını duyurdu.

Kapasite mekanizmasından faydalanan üretim tesislerine sağlanacak ödemelere yönelik liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde açıklandı.

Bu veriler kapsamında, ilgili mekanizma çerçevesinde bulunan 43 santralden 36'sına mart ayı için toplam 501 milyon 346 bin 796 TL ödeme yapılacak.

En yüksek ödeme, 72 milyon 537 bin 970 TL’ye yerli kömür tesisi Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye sağlanacak.

Bu şirketi, 35 milyon 94 bin 275 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi takip etti.

Kapasite mekanizması çerçevesinde TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak suretiyle santrallere kapasite ödemesi sağlanıyor.

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