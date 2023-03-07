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NBA Antetokounmpo'nun ribaundunun iptal etti

NBA, Giannis Antetounmpo'nun ribaundunu iptal etti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 20:15
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Antetokounmpo'nun ribaundu iptal oldu

NBA Antetokounmpo'nun ribaundunun iptal etti
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NBA, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun geçtiğimiz Pazar Washington Wizards'a karşı aldığı 10. ribaundı resmen iptal etti.

TRİPLE DOUBLE'Sİ İPTAL OLDU
Maçın son saniyelerinde, Giannis rakip potaya yavaşça yürüyerek topu hızlıca panyaya değdirip kendi ribaundını almış ve maçtaki 10. ribaundını alarak triple-double yapmayı başarmıştı.
Lakin ESPN'den Zach Lowe, NBA'in bu ribaundı iptal etmesiyle Bucks yıldızının triple-double'ının da iptal olduğunu söyledi.

Lowe, NBA'in "skor üretme amacıyla" potaya atılan ve geri dönen topları ribaund olarak kabul ettiğini ekledi.

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