NBA Antetokounmpo'nun ribaundunun iptal etti

NBA, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun geçtiğimiz Pazar Washington Wizards'a karşı aldığı 10. ribaundı resmen iptal etti.

TRİPLE DOUBLE'Sİ İPTAL OLDU

Maçın son saniyelerinde, Giannis rakip potaya yavaşça yürüyerek topu hızlıca panyaya değdirip kendi ribaundını almış ve maçtaki 10. ribaundını alarak triple-double yapmayı başarmıştı.

Lakin ESPN'den Zach Lowe, NBA'in bu ribaundı iptal etmesiyle Bucks yıldızının triple-double'ının da iptal olduğunu söyledi.

Lowe, NBA'in "skor üretme amacıyla" potaya atılan ve geri dönen topları ribaund olarak kabul ettiğini ekledi.