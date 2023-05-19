Antibiyotik yerine sarımsak…

Editör: Erkavim Yıldırım

Doktor Ahmet Işık, vatandaşların hastalıklara karşı nasıl tedbir almaları hakkında bilgiler verdi. Işık, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Her mevsimde olduğu gibi gerek yazdan kışa geçerken kıştan yaza geçerken viral enfeksiyonlar ekseri olur. Bu viral enfeksiyonların olma sebebi de gerek vücut direncinin kırılması gerekse toplum yaşamının değişmesidir.

Daha ziyade burun damlaları, ağrı kesiciler şeklinde hastayı rahatlatmak gerekli. Sarımsak öneriyoruz. Dikkat edilecek şey el hijyenine çok dikkat etmek lazım. Elleri yıkamak lazım. Kapı tokmaklarının klorlu sularla yıkanması lazım. İnsanlar birbirlerine sarılırken, şakalaşırken fazla temas etmemeleri gerekir.”