Antidepresan kullanımı son 11 yılda yüzde 63 arttı. Geçim derdi ve gelecek kaygısı toplumu kemirdi

2019 yılında kurulan Hiwell, danışanlarına alanlarında en yetkin uzman klinik psikologlarla terapi hizmeti veriyor. Son yatırım turunda 11 milyon dolar değerleme ile yatırım alan Hiwell Online Terapi Platformu Kurucusu Ali Ozan Özçiçek, sektörle ilgili açıklamalarda bulunarak, gelecek dönem stratejilerini ve hedeflerini anlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılında yayımladığı ‘Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre; Türkiye’de antidepresan kullanımı 2010’da yüzde 33 iken, 2021’de yüzde 63.46 arttı ve yüzde 53’e ulaştığı bildirildi.

Teknolojinin hayatımıza hızlı bir şekilde girmesiyle birlikte, bireylerin online terapinin avantajlarını keşfetmeye başladığını söyleyen Ali Ozan Özçiçek, bireylerin kendilerini rahat hissettikleri bir ortamda terapi alabilmelerine imkân sunan online terapinin aynı zamanda zaman ve mekan kısıtlamalarını da ortadan kaldırdığını vurguladı.

Sunulan hizmet kalitesi ve danışan memnuniyeti kapsamında, geçtiğimiz yıla kıyasla Hiwell üzerinden terapi almak isteyen danışan sayısının yüzde 240 büyüdüğünü belirten Özçiçek, bu doğrultuda uzman klinik psikolog sayılarında da yüzde 200’lük bir artış olduğunu dile getirdi.

2023 yılı sonuna kadar danışan ve psikolog sayılarında iki kat üzerinde bir artış hedeflediklerini ifade eden Özçiçek, bu artışla birlikte hizmet verilen ülkeler dışında üç yeni ülkeye daha açılarak orada da terapinin herkes tarafından kolayca ulaşılmasını sağlamak istedikleri bilgisini verdi.

“DOĞRU BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERMEMİZ GEREKİYOR”

2009 yılında kliniklere başvuran kişi sayısının 2017’de dört kat artarak 12 milyonun üstüne çıktığını söyleyen Özçiçek şunları belirtti:

“Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 49 milyon 857 bin kutu antidepresan satışı gerçekleşirken bu rakam, 2020’de 54 milyon 625 bine, 2021’de ise 59 milyon 641 bin kutuya yükseldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkemizde 2018-2020 yıllarını kapsayan son yıllarda 61 milyon kişi sinir sistemi ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan ilaç aldı. Ipsos’un yaptığı bir araştırma ise Türkiye’de yaşayanların yüzde 61’inin akıl ve ruh sağlığının geçtiğimiz yıla göre daha kötüye gittiğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüs salgını öncesinde 1 milyardan fazla insanın ruhsal bozukluklar yaşadığını pandemi sonrasında ise bu sayının yüzde 25 oranında arttığını belirtiyor. Dolayısıyla da giderek artan bu talebe daha sağlıklı ve doğru bir şekilde karşılık vermemiz gerekiyor”

“BUNUN İÇİN DE TAKVİMİMİZİ OLUŞTURDUK VE GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Gelecek dönemde Hiwell üzerinden herkesin mental sağlık ve esenlik hizmetlerine kolayca ulaşılabilmesi ve bu alanda gerek psikiyatrik gerekse meditasyon gibi tüm ihtiyaçların tek kanaldan sağlanabilmesini hedeflediklerini belirten Özçiçek, yeni yatırımlarla birlikte Hiwell’in daha da güçleneceğinin altını çizdi.

2022 yılının Kasım ayında 11 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldıklarını ifade eden Özçiçek şunları kaydetti:

“Bu yıl hem Türkiye hem de globalde ekonomik açıdan zorluklar yaşanıyor. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen büyümemizi beş kat artırdık ve kar elde etmeyi başardık. 2023 yılında seri A yatırım turunu tamamlamayı hedefliyoruz. Alacağımız bu yatırımla hem yurtdışında verdiğimiz hizmet alanlarını genişleteceğiz hem de yeni entegrasyonlar gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine bu yıl sonuna kadar; danışan ve psikolog sayımızı iki kat artırmayı, yeni üç ülkeye açılım yapmayı ve meditasyon, psikiyatri gibi servislerimizi de hizmete almayı planlıyoruz. Biliyoruz ki terapiye ulaşamayan çok daha fazla birey bulunuyor. Hiwell olarak amacımız, bu hedeflerimizi hayata geçirerek herkesin tüm ihtiyaçlarına tek kanaldan cevap verebilmek. Bunun için de takvimimizi oluşturduk ve gerekli çalışmalara başladık”