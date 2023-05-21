AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? Açık öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB duyurusu sonrasında Açık öğretim Lisesi AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? Açık öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? Açık öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs’ta başladı. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? Açık öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri 16 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başladı. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Yapılan açıklamada; "2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır." denildi.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme kılavuzunda sürecin nasıl ilerleyeceği şu sözlerle dile getirildi;

"Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır."

Öne Çıkanlar
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
Son Haberler
Çin'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi Dünya
Çin'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi
Ailelerin arazi kavgasında silahlar konuştu: 7 yaralı Güncel
Ailelerin arazi kavgasında silahlar konuştu: 7 yaralı
Meral Akşener: Evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir Siyaset
Meral Akşener: Evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir
Kayseri’de Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına saldırı Güncel
Kayseri’de Kılıçdaroğlu’nun seçim çadırına saldırı
Erdoğan depremzedelere böyle seslendi: 8,5 nere 90,5 nere? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz Siyaset
Erdoğan depremzedelere böyle seslendi: 8,5 nere 90,5 nere? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz
Spor Toto 1. Lig'de play-off şekillendi. İşte eşleşmeler Spor
Spor Toto 1. Lig'de play-off şekillendi. İşte eşleşmeler
Bahçeli: Yolunuz açık olsun Recep Tayyip Erdoğan Siyaset
Bahçeli: Yolunuz açık olsun Recep Tayyip Erdoğan