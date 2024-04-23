AP üyelerinden İsrail'e sert eleştiri: "AB suç ortaklığı içinde"

AP'de düzenlenen "Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından insani yardım çalışanlarının, gazetecilerin ve sivillerin öldürülmesine AB'nin tepkisi" başlıklı oturumda, milletvekilleri, AB'nin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine yönelik tutumunu sert bir şekilde eleştirdi.

AP Sol Grup üyesi Manu Pineda, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından ilan edilen tedbir kararlarının İsrail tarafından uygulanmamasını "utanç verici" olarak nitelendirerek, İsrail'in saldırılarında gazetecilerin ve insani yardım çalışanlarının öldürülmesine dikkat çekti.

Pineda, "İsrail, Orta Doğu'da bir tümördür. Bu soykırım bölgesel bir çatışmaya dönüştürüldü. Araplar ile İsrailliler arasında bir savaşa doğru sürükleniyoruz ve İsrail'in bölgeye istikrar getirdiği söyleniyor." eleştirisini dile getirdi.

İsrail'e "tümör" demesinin ardından kürsüde sesinin kesilmesini talep eden bir milletvekili ise bunun antisemitik bir yorum olduğunu savundu.

Sol Grup üyesi Clare Daly ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki bombardımanlarını sürdürdüğü eylemlerine karşı AB'nin "yalnızca sessiz kalmadığı, aynı zamanda suç ortağı olduğu" eleştirisini yaptı.

"Dünya artık Avrupa değerlerinin gerçekte ne olduğunu tam olarak görebiliyor." diyen Daly, AB'yi "ilk günden itibaren zalimin bayrağını dalgalandırmakla" suçladı.

İrlandalı milletvekili, "Ellerinizi ovuşturmaya ve timsah gözyaşlarınıza devam edin. Sizin suç ortaklığınız olmasaydı bu gerçekleşemezdi. Şimdi de Avrupa değerlerimiz sayesinde devam ediyor." dedi.

Sol Grup üyesi Mick Wallace ise Gazze'ye saldırıların başlamasının ardından geçen 6 ay sonrasında AB'nin bu saldırılara yanıtı hakkında oturum yapılmasına tepki göstererek, "Sizin yanıtınız soykırımcı bir apartheid rejimine silah yardımı yapmak ve bu suçlara diplomatik kılıf sağlamak." şeklinde konuştu.

"İşgalci ve işgal ettiği topraklarda apartheid rejimini savunan bir güç savunulurken, aynı zamanda çocuklar için dökülen gözyaşının timsah gözyaşları olduğunu" söyleyen Wallace "Rusya ile birlikte, hepiniz uluslararası hukukun nasıl uygulanacağını hatırladınız. (Rusya'ya tepkiniz) Rus romancılara, köpek şovlarına kadar uzandı ve hayal edebileceğiniz her şeyle savaştı. Ancak İsrail tüm küresel çatışmalarda öldürülenden daha fazla çocuğu öldürürken ve bunların hepsi son beş yıl içinde gerçekleşirken, tek bir yaptırım bile uygulayamadınız." dedi.

Wallace, konuşmasını "Onlarca, binlerce çocuğun katledilmesi AB'nin çıkarlarını korumak için ödenmeye değer bir bedel midir? Görünüşe göre cevap, evet. Ne yazık ki yerleşimci sömürgecilik, apartheid ve soykırım AB'yi kuran ve yaşatan düzenin ayrılmaz bir parçasıdır." sözleriyle tamamladı.