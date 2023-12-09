Apaçi Mustafa'dan olay iddialar ve itiraflar. Savaş baltasını çıkarttı Seda Sayan'a demediğini bırakmadı

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında Apaçi Mustafa olarak tanınan Mustafa Bilginer, yıllar sonra program ve Seda Sayan hakkında olay açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Apaçi Mustafa'dan olay iddialar ve itiraflar. Savaş baltasını çıkarttı Seda Sayan'a demediğini bırakmadı

"Evleneceksen Gel" adlı programa konuk olan Apaçi Mustafa olarak bilinen Mustafa Bilginer, Seda Sayan ve programla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Programda yaptığı danslarla ve annesinin, kendisine gelen taliplere karşı çıkması nedeniyle "Seda Abla ben ne zaman evleneceğim?" şeklinde ağlamasıyla hatırlanan Apaçi Mustafa şunları söyledi:

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"ALLAH HEPSİNİN BELASINI VERSİN"

Sosyal medyada gündem olan videoda Apaçi Mustafa, “Arkadaşlar biliyorsunuz ben Seda Sayan’ın programına katılan Apaçi Mustafa. Bana programda ev, araba, eşya ve iş vermişlerdi.

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Onların hepsi yalan. Hiçbirine inanmayın. Başta Seda Sayan olmak üzere hepsinin Allah belasını versin. Hepsi sahtekar. Onlara inanmayın. Beni kandırdılar bari sizi kandırmasınlar” ifadelerini kullandı. Paylaşım binlerce kez paylaşıldı.

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