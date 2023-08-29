Apartman dairesinde uyuşturucu partisi. 4 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu partisi düzenlenen eve polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Apartman dairesinde uyuşturucu partisi. 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler ışıkları söndürerek bir süre polise direnerek kapıyı açmadı.

Kapının açılmasıyla apartman dairesine giren ekipler tuvalete atılmış bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatlarını ele geçirdi.

İncelemede, şüphelilerin operasyon esnasında uyuşturucu kullandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan K.Y, M.İ.M, F.Y. ve T.U, emniyete götürüldü.

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