Apartman dairesinden 1.5 metrelik piton yılanı çıktı. Kiracısından haber alamayan ev sahibi kapıyı açtırınca şoke oldu

Antalya’da bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı kız ise pitonu için adalet isteyerek pitonun kendisine verilmesini istedi. Genç kızın “O yılan evcil. Neden götürdünüz? Evde yılanı arıyorum” yazdığı görüldü. Pitonun kendisine ait olduğunu iddia eden genç kızın daha önceki yılanla paylaşımlarından birindeki "1 aydır aç ve boyumu ölçüyor sanırım beni yeme hayali kuruyor" cümlesi ise korkuttu.

Bir apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese intikal etti.

Adreste pitonla karşı karşıya gelen ekipler, pitona el koyarak cam akvaryuma koydular. Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Pitonun boş bir evde bulunduğu ve sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.

YARDIM İSTEYEREK GERİ İSTEDİ

Diğer taraftan, bir sosyal medya kullanıcısı genç kız ise pitonun kendisine ait olduğunu iddia etti.

Genç kız, pitonla fotoğrafını paylaşarak kendisine verilmesini istedi. Paylaşım yapan genç kız, “O yılan evcil, neden götürdünüz?" yazdı.

Genç kızın sayfasından yıla ait çok sayıda görüntü olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Bir görüntüsünün üzerinde yazan “1 aydır aç ve boyumu ölçüyor sanırım beni yeme hayali kuruyor” cümlesi ise korkuttu.

Genç kızın yılanı yatak odasında beslediğine dair görüntüler olduğu da görüldü.

EV SAHİBİ KAPIYI AÇTIRINCA GÖRDÜ

Akılalmaz olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Dün akşam, 6 katlı apartmanın 5'inci katında oturan A.Y.’den haber alamayan mülk sahibinin binaya geldiği, kiracısı kapıyı açmayınca itfaiyeden yardım istediği ve gelen itfaiye ekibinin kapıyı açıp içeri girince de albino cinsi pitonun dairede bulduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin beslemesi yasaklı tür olduğu için yılanı yakalayıp Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim ettiği kaydedildi. A.Y.’ye ise ulaşılamadığı öğrenildi.

Bukalemun, tarantula gibi beslemesi yasaklı hayvanları evinde besleyip sosyal medya hesaplarından paylaştığı görülen A.Y.'nin, pitona 'Pakize' ismini verdiği öğrenildi.

Yavruyken beslemeye başladığı albino pitona sarılmış halde videolar da paylaşan A.Y.'nin, görüntülerden birinde 'Siz de gün sonu pitonunuza sarılıp dertleşiyor musunuz? Yoksa normal misiniz?' yazdığı görüldü.

Dişi olduğu belirlenen pitonun hayvanat bahçesinde birkaç gün karantinada tutulacağı kaydedildi. Sonrasında da sürüngenlerin olduğu yere alınacağı öğrenildi.

Öte yandan, 24 Ekim günü Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında delikli demir kapıya kahverengi renkte ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın dolandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar yılanı cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.

Görüntü çeken bir vatandaş, ”Sitenin demir kapısına sıkışmış şekilde bir yılan, ben Antalya’nın yerlisiyim böyle bir şey görmedim. 1,5 metre kadar var, boğa yılanı olarak tahmin ediyorum” diyerek, endişesini dile getirmişti.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye yılanı zarar vermeden titizlikle bulunduğu yerden yavaş yavaş çıkardı. Piton daha sonra aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.